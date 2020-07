Decreto semplificazioni: finalmente la PA a portata di smartphone

Condividi

del Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano

Più rapida, semplice e accessibile, alleata di cittadini e imprese.

La Pubblica amministrazione che vogliamo, e per la quale stiamo

lavorando, mette la persona al centro, snellendo le procedure e

avvicinando i servizi pubblici ai bisogni, alle esigenze di tutti noi.

Il digitale è uno strumento chiave per

questo percorso di innovazione: ecco perché nel nuovo Decreto

Semplificazioni abbiamo lavorato a un ulteriore pacchetto di norme che

accelera il trasferimento dei servizi stessi sui nostri smartphone e sui

nostri pc.

Innanzitutto consolidiamo la cittadinanza digitale

grazie a Spid e Carta d’identità digitale (CIE) e rafforziamo il

domicilio digitale dei cittadini, che potranno finalmente accedere

tramite AppIO a tutti i servizi digitali della Pubblica amministrazione.

Facilitiamo la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e i

cittadini attraverso una piattaforma accessibile per la notifica

digitale di provvedimenti e atti degli uffici pubblici e semplifichiamo

anche la notifica degli atti giudiziari.

Non si può, però, digitalizzare il “front office” se non si

informatizzano e non si rendono più semplici le procedure interne agli

uffici. Con il decreto diamo regole omogenee a tutte le amministrazioni

per gli acquisti tecnologici, spingiamo sulla formazione digitale dei

dipendenti e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini, perché

non esiste una Pubblica Amministrazione smart senza un personale smart.

Quindi diamo ulteriormente corpo al principio del “once only” con la

semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati

pubbliche, garantendo piena accessibilità e condivisione delle

informazioni tra gli enti. Introduciamo, inoltre, un modello sicuro e

agile di piattaforma digitale nazionale dati finalizzata a favorire

l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

Tutto ciò potrà realizzarsi in modo inclusivo e diffuso sul

territorio solo se avremo una presenza capillare della banda ultra

larga. Ecco perché nel decreto abbiamo inserito un pacchetto che

accelera e snellisce gli scavi delle micro-trincee e l’installazione

degli impianti elettronici sugli edifici senza vincoli

storico-artistici.

Immaginate di avere la PA a portata di smartphone. Grazie al MoVimento 5 Stelle al Governo, quello che fino a poco tempo fa sembrava solo un sogno si sta ora trasformando in realtà.



Source: Fabiana Dadone