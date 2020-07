Sacco (M5S): Prenotazione esami Asl Alessandria con numero a pagamento. Eliminare subito questa vergogna”

Condividi

All’ASL di Alessandria, per prenotare gli esami medici, si deve chiamare un numero a pagamento con costo fino a 49 centesimi al minuto. Come se fosse il centralino di una Pay TV, invece è il numero di riferimento del Centro Unico Prenotazioni. Una vergogna.

Alle liste d’attesa infinite con esami, anche urgenti, fissati a distanza di mesi alle quali s’aggiungono adesso le attese al telefono interminabili il cui costo ricade sui pazienti.

Una situazione inaccettabile. A maggior ragione se si pensa che nel 2020, secondo i piani della Regione, dovrebbe entrare in funzione anche ad Alessandria il CUP unico regionale.

Pensiamo che l’ASL abbia personale e risorse a sufficienza per gestire in modo efficiente il servizio di prenotazione esami e prestazioni mediche senza far pagare il costo della telefonata ai cittadini.

Se questa situazione non verrà risolta a breve porterò il caso in Consiglio regionale. E’ necessario un intervento immediato affinché il costo della chiamata non venga riversato sui cittadini ed il CUP regionale entri in funzione anche per Alessandria, così come programmato da tempo.

Sean Sacco, Consigliere regionale M5S Piemonte

